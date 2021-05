Pioli: “Ibra salterà le due partite di questa settimana. Donnarumma? Dal 24 maggio si tireranno le somme” (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli ha parlato di due uomini importanti per il Milan, Ibrahimovic e Donnarumma: “Una delle nostre qualità è l’equilibrio, cosi come non ci siamo demoralizzati dopo la Lazio, così non ci facciamo distrarre dalla vittoria con la Juve. Siamo concentrati, è una gara importantissima, c’è bisogno di fare ancora dei punti. Come sta Ibrahimovic? Ha subito una distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazione settimana prossima”. Su Donnarumma: “E’ un professionista ed è concentrato sulle prossime tre partite. Dal 24 maggio si tireranno le somme ma fino ad allora nessuno parlerà del futuro. Abbiamo vinto una gara importante con la Juve ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) Intervenuto in conferenza stampa, Stefanoha parlato di due uomini importanti per il Milan,himovic e: “Una delle nostre qualità è l’equilibrio, cosi come non ci siamo demoralizzati dopo la Lazio, così non ci facciamo distrarre dalla vittoria con la Juve. Siamo concentrati, è una gara importantissima, c’è bisogno di fare ancora dei punti. Come stahimovic? Ha subito una distorsione al ginocchio, non sarà disponibile domani e domenica, vediamo come sarà la situazioneprossima”. Su: “E’ un professionista ed è concentrato sulle prossime tre. Dal 24silema fino ad allora nessuno parlerà del futuro. Abbiamo vinto una gara importante con la Juve ...

