New World, l'MMORPG di Amazon torna a mostrarsi con il nuovo trailer 'Questo è Aeternum' (Di martedì 11 maggio 2021) Amazon Game Studios ha rilasciato un nuovo trailer di New World: This Is Aeternum, il suo prossimo MMO, prima della data di uscita del gioco il 31 agosto. La clip fornisce una panoramica di molte delle meccaniche di gioco dell'RPG, compresi i sistemi di guerra e invasione che Amazon ha descritto in dettaglio a maggio. Il fiore all'occhiello del gioco sono le Spedizioni, in vari dungeon, da affrontare insieme a quattro amici. "Ogni spedizione racconterà la sua storia e sarà un'esperienza unica", dice Amazon Game Studios in un post sul blog che ha pubblicato all'inizio dell'anno. Ci saranno varie Spedizioni da esplorare in tutto il gioco, con una delle prime, The Amrine Excavation, che sarà aperta ai giocatori una volta che il loro personaggio avrà raggiunto il livello ...

