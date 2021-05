Modello 730 precompilato 2021: novità su detrazioni e pagamenti (Di martedì 11 maggio 2021) Da lunedì 10 maggio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il Modello 730 precompilato 2021 per la dichiarazione dei redditi. Tante le novità da tenere in considerazione alla luce delle grandi manovre di Governo che, in questo ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, hanno introdotto numerosi bonus che confluiscono nel 730 e che danno vita a importanti detrazioni. Per questo 2021, dunque, la compilazione del Modello 730 dovrà necessariamente essere più accorta rispetto al solito. Il consiglio è quello di informarsi bene su ciò che è possibile detrarre e sui nuovi bonus qualora li aveste usati. Ricordiamo che il Modello 730 del 2021 si riferisce ai redditi dell’anno precedente, quindi a quelli del 2020. Tiriamo dunque le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 11 maggio 2021) Da lunedì 10 maggio l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il730per la dichiarazione dei redditi. Tante leda tenere in considerazione alla luce delle grandi manovre di Governo che, in questo ultimo anno e mezzo caratterizzato dalla pandemia, hanno introdotto numerosi bonus che confluiscono nel 730 e che danno vita a importanti. Per questo, dunque, la compilazione del730 dovrà necessariamente essere più accorta rispetto al solito. Il consiglio è quello di informarsi bene su ciò che è possibile detrarre e sui nuovi bonus qualora li aveste usati. Ricordiamo che il730 delsi riferisce ai redditi dell’anno precedente, quindi a quelli del 2020. Tiriamo dunque le ...

Advertising

newsfinanza : Modello 730: hai pagato in contanti? La detrazione non c’è. Sconti ridotti sopra i 120 mila euro - MelchionnaMario : RT @CafCisl: ?? Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza e… - sole24ore : La Guida al Modello 730, con tutte le novità e casi pratici di compilazione - cislfrosinone : RT @CafCisl: ?? Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza e… - AndreD81 : RT @CafCisl: ?? Nel Modello 730 del 2021 potrai usufruire detrazioni per spese mediche, casa, figli, ex coniuge, assicurazione, previdenza e… -