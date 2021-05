Milan, Pioli: “Rebic arrabbiato? Può anche non salutarmi, ma…” (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa di Ante Rebic, attaccante in gol contro la Juventus Leggi su pianetamilan (Di martedì 11 maggio 2021) Stefano, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di Ante, attaccante in gol contro la Juventus

Advertising

AntoVitiello : #Pioli dopo aver battuto la #Juve conferma l'intenzione del #Milan di riscattare #Tomori: 'La nostra intenzione per… - PBPcalcio : Intanto #Pioli conferma la volontà del #Milan di riscattare #Tomori e aggiunge che anche il ragazzo vuol restare in rossonero ???? #Milan - ZZiliani : Nel calcio ci sta tutto. Ma io vedo #Atalanta e #Napoli (se non avrà arbitri e #VAR contro) qualificate e il #Milan… - vitovito63 : RT @ZZiliani: Nel calcio ci sta tutto. Ma io vedo #Atalanta e #Napoli (se non avrà arbitri e #VAR contro) qualificate e il #Milan favorito… - AlfonsoFofo60 : RT @ZZiliani: Nel calcio ci sta tutto. Ma io vedo #Atalanta e #Napoli (se non avrà arbitri e #VAR contro) qualificate e il #Milan favorito… -