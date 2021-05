Maserati e Dardust per il sound design on board dei futuri modelli (Di martedì 11 maggio 2021) Gli ingegneri del Maserati Innovation Lab di Modena collaborano con l’artista italiano di fama internazionale Dardust per la progettazione del suono on board dei futuri modelli del brand. Una collaborazione d’avanguardia, che rappresenta un unicum unendo il know-how tecnico automotive con l’eccellenza del sound design. La sfida è quella di creare un’esperienza utente a 360° favorendo il benessere ed una naturale armonia tra uomo e vettura. La collaborazione ha preso forma in un transfert tra tecnologia e sound design con l’obiettivo di personalizzare l’esperienza sonora a bordo e progettare i cosiddetti chimes, i feedback acustici percepiti dall’utente durante la guida. La progettazione del suono è stata gestita con una regia unica ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 11 maggio 2021) Gli ingegneri delInnovation Lab di Modena collaborano con l’artista italiano di fama internazionaleper la progettazione del suono ondeidel brand. Una collaborazione d’avanguardia, che rappresenta un unicum unendo il know-how tecnico automotive con l’eccellenza del. La sfida è quella di creare un’esperienza utente a 360° favorendo il benessere ed una naturale armonia tra uomo e vettura. La collaborazione ha preso forma in un transfert tra tecnologia econ l’obiettivo di personalizzare l’esperienza sonora a bordo e progettare i cosiddetti chimes, i feedback acustici percepiti dall’utente durante la guida. La progettazione del suono è stata gestita con una regia unica ...

