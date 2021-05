Mascherina, un’altra babele. Menichetti smentisce Sileri: «Toglierla a giugno? Una follia» (Di martedì 11 maggio 2021) Anche sulla Mascherina all’aperto è una babele di lingue. “Io non lo so a chi può venire in mente una cosa del genere. Di tutti i colori se ne sentono. Sarà la primavera”. Così il virologo Francesco Menichetti all’indirizzo del sottosegretario Sileri. Che ieri aveva annunciato la possibilità di togliere le mascherine all’aperto a giugno. Una volta raggiunti i 30 milioni di vaccinati contro il Covid. Via la Mascherina? Menichetti attacca Sileri Il primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa è lapidario. “Mi pare prematuro un messaggio di questo genere. Dato ora può avere la valenza di un liberi tutti. Ma noi siamo realmente sicuri – si domanda – di avere sotto controllo la situazione?”. E traccia un quadro non proprio idilliaco della campagna ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 11 maggio 2021) Anche sullaall’aperto è unadi lingue. “Io non lo so a chi può venire in mente una cosa del genere. Di tutti i colori se ne sentono. Sarà la primavera”. Così il virologo Francescoall’indirizzo del sottosegretario. Che ieri aveva annunciato la possibilità di togliere le mascherine all’aperto a. Una volta raggiunti i 30 milioni di vaccinati contro il Covid. Via laattaccaIl primario di malattie infettive all’ospedale di Pisa è lapidario. “Mi pare prematuro un messaggio di questo genere. Dato ora può avere la valenza di un liberi tutti. Ma noi siamo realmente sicuri – si domanda – di avere sotto controllo la situazione?”. E traccia un quadro non proprio idilliaco della campagna ...

