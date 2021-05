Macerata, Gianluca perde la vita sulla provinciale. Non è il primo incidente simile (Di martedì 11 maggio 2021) Un uomo di nome Gianluca Mosconi perde la vita sulla provinciale 361 a San Severino Marche. E’ solo l’ultima vittima di una lunga serie su quella strada. Secondo gli abitanti del luogo quella di Gianluca Mosconi non è solo una sfortunata tragedia: la strada su cui l’uomo, 35enne padre di due figli, ha perso la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 11 maggio 2021) Un uomo di nomeMosconila361 a San Severino Marche. E’ solo l’ultima vittima di una lunga serie su quella strada. Secondo gli abitanti del luogo quella diMosconi non è solo una sfortunata tragedia: la strada su cui l’uomo, 35enne padre di due figli, ha perso la L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CarlinoMacerata : Gianluca Mosconi morto: San Severino piange il giovane papà - ALBERTOSEVERIN7 : RT @CronacheMc: Il vice di Legnini, Gianluca Loffredo ha partecipato a due incontri nel capoluogo. Uno in prefettura per i lavori al palazz… - CronacheMc : Il vice di Legnini, Gianluca Loffredo ha partecipato a due incontri nel capoluogo. Uno in prefettura per i lavori a… -