LIVE Sonego-Monfils 6-4 1-2 | Internazionali d’Italia in DIRETTA | il francese conduce il secondo set

(Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 1-2 Ottima prima del transalpino cheil set. AD-40 Gran passante di rovescio disulla discesa a rete di. 40-40 Risposta profonda vincente di. 40-30spinge da fondocampo con il diritto: in rete il recupero di. 30-30 Buona prima di. 15-30 Accelerazione vincente di diritto di. 0-30 Grande accelerazione didopo il diritto in cross ad aprirsi il campo. 0-15 Servizio e diritto lungo diin uscita dalla prima. 1-1 Nessun problema anche peral servizio. 40-15 Scappa ...

Advertising

UgoBaroni : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - tweetnewsit : Sonego-Monfils, DIRETTA LIVE Internazionali d'Italia 2021 oggi: orario tv e risultato 32esimi di finale | Meteo… - De_Sand88 : RT @SkySport: Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - SkySport : Internazionali d'Italia: da ora #Sonego, #Berrettini e #Musetti LIVE su Sky - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Internazionali d’Italia 2021 - Lorenzo Sonego vuole raggiungere Gianluca Mager per il derby azzurro… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

- DIMITROV a seguire:- MONFILS a seguire: MUSETTI - OPELKA a seguire: SCHWARTZMAN - A. ALIASSIME a seguire: DELBONIS - GOFFINEsame di francese per Lorenzo: il 25enne torinese, n.33 del ranking, deve vedersela con il ... Questa la programmazione: martedì 11 maggio -dalle ore 10.00 mercoledì 12 maggio -alle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 12:55 Tra poco scendono in campo i due giocatori. 12:52 Il vincitore del match odierno sfiderà l'aust ...Quarta giornata al Foro Italico per gli Internazionali d'Italia, Masters 1000 in corso a Roma Tutta la giornata è in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Sul nostro sito aggiornamenti e cronaca ...