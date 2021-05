LIVE Sonego-Monfils 5-4, Internazionali d’Italia in DIRETTA: l’azzurro piazza un altro break e serve per il set (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 40-30 Gran recupero di diritto di Monfils dopo la volée non chiusa da Sonego. 40-15 DUE SET POINT Sonego! Scappa via la risposta del francese. 30-15 Gran accelerazione di rovescio lungolinea di Monfils dopo il confronto sulla diagonale di rovescio. 30-0 Servizio e diritto dell’azzurro. 15-0 Ottima seconda di Sonego. 5-4 altro break DI Sonego! l’azzurro può servire per il set dopo il quinto doppio fallo del francese. 30-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 15-40 DUE PALLE break Sonego! Ennesimo errore del francese a ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-OPELKA (3° MATCH DALLE 10.00) 40-30 Gran recupero di diritto didopo la volée non chiusa da. 40-15 DUE SET POINT! Scappa via la risposta del francese. 30-15 Gran accelerazione di rovescio lungolinea didopo il confronto sulla diagonale di rovescio. 30-0 Servizio e diritto del. 15-0 Ottima seconda di. 5-4DIpuò servire per il set dopo il quinto doppio fallo del francese. 30-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 15-40 DUE PALLE! Ennesimo errore del francese a ...

