Live Napoli-Udinese 2-1 | Okaka pesca il gol all' angolino

Advertising

juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - fanpage : #NapoliUdinese, segui con noi la diretta - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliUdinese 2-1: termina il primo tempo - zazoomblog : Live Napoli-Udinese 0-0: Di Lorenzo spreca sotto porta! - #Napoli-Udinese #0-0: Di #Lorenzo - CalcioPillole : #NapoliUdinese 2-1 Live: dopo il doppio graffio azzurro firmato da Zielinski e Fabian Ruiz accorcia l'Udinese con S… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

- UDINESE 2 - 128' Zelinski , 31' Fabian Ruiz, 41' Okaka(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. ...Allo stadio Maradona, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Udinese: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio 'Maradona',e Udinese si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUdinese 2 - 0 MOVIOLA ...Tutto pronto al Diego Armando Maradona. Napoli e Udinese si affrontano in una partita fondamentale per gli azzurri e il loro obiettivo chiamato Champions League. Queste le formazioni ufficiali delle ...46' Gara all'intervallo 45' Un minuto di recupero 44' Bello scambio tra Insigne e Fabian con il capitano che viene chiuso in corner. 40' Gol Udinese: gran ...