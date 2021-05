Lecce | fidanzati uccisi “perché felici” | l’assassino 21enne è in grado di intendere e di volere

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 11 maggio 2021) I periti psichiatrici nominati dalla Corte d’assise hanno evidenziato che lo studente sarebbe affetto da un disturbo narcisistico della personalità ma non tale da inficiare la capacità di giudizio Antonio De Marco, reo confesso degli omicidi dell’arbitro Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta, è indinonché capace di stare in giudizio. E’ il risultato della perizia psichiatrica disposta dalla Corte d’assise disul, che la sera del 21 settembre 2020 uccise con brutale premeditazione i duecolpendoli con 79 coltellate nella loro abitazione, solo“erano”. first appeared on Tarantini Time.