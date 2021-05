Le Iene, Giulia Salemi organizza uno scherzo a Pierpaolo Pretelli (Di martedì 11 maggio 2021) Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nuovamente insieme in TV. La coppia nata sotto i riflettori, questa sera, martedì 11 maggio 2021, si vedranno per guardare insieme una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. I due ragazzi, questa sera vedranno proprio lo scherzo che, pochi giorni fa, è stato fatto a Pierpaolo Pretelli con la complicità di Giulia Salemi. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, vittime de Le Iene Le Iene hanno organizzato uno scherzo per Pierpaolo Pretelli, l’ex gieffino dovrà far vedere fin ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 maggio 2021)nuovamente insieme in TV. La coppia nata sotto i riflettori, questa sera, martedì 11 maggio 2021, si vedranno per guardare insieme una nuova puntata de Le, il programma condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. I due ragazzi, questa sera vedranno proprio loche, pochi giorni fa, è stato fatto acon la complicità di, vittime de LeLehannoto unoper, l’ex gieffino dovrà far vedere fin ...

Advertising

redazioneiene : “Sei disposto a dimostrare che ami solo me e che vuoi sposarmi?”. @NicDeDevitiis e @GiuliaSalemi93 hanno messo alla… - redazioneiene : Cari #Prelemi, intanto che aspettiamo lo scherzo di @GiuliaSalemi93 a @pierpaolopretel vi riproponiamo quella volta… - Mini74111538 : @IsaeChia Ripresa x Giulia e fariba tutti noi collegati x loro ecco perché due puntate senza Giulia e si vede, p… - Ungioco_gfvip : Ma avete capito il panico che si scatenerá qua sopra al primo video di Pier e Giulia nella redazione delle Iene? ?? #prelemi - Laverit35419501 : @kledi555 È molto semplice in realtà. Le. Iene è un programma per tutti e lo scherzo tutti avranno curiosità di ved… -