Kevin Schwantz | “Rossi non si sta divertendo”

(Di martedì 11 maggio 2021) Il nome diè di quelli che fanno subito scaldare il cuore a chi vive di motociclismo. Lo statunitense è stato grande protagonista dell’età dell’oro della 500 degli anni 80, dove il meglio della scuola americana ed europea si sfidava sulle veloci e nervose mezzo litro due tempi. Con 25 vittorie ed il titolo del 1993,è nella Hall of Fame della MotoGP. Oggiè un acuto osservatore della MotoGP: il suo cuore è legato alla Suzuki (la casa con cui ha corso tutta la carriera), ma non ha mai nascosto la sua ammirazione per Valentino. Ed è proprio del “Dottore” che l’ex numero 34 ha parlato in un podcast della rivista Autosport, in cui ha commentato l’inizio della stagione mondiale. Cos’ha dettoa proposito di? L’ex ...

...1990 Jerez de la Frontera Wayne Rainey (Yamaha) USA 1991 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1992 Jerez de la Frontera Michael Doohan (Honda) AUS 1993 Jerez de la Frontera(...Tanto che c'è già chi sogna? E ra il 1995,, accompagnato dal dottor Costa, entrò in sala stampa al Mugello, annunciando che non avrebbe più potuto continuare con quella vita, che il ...Kevin Schwantz non nasconde la sua preoccupazione per l'amico Valentino Rossi, che non ha brillato nelle sue prime uscite nel Mondiale. "Sono preoccupato per lui, non m piace vederlo così indietro. In ...Kevin Schwantz dice che la delicata situazione che Valentino Rossi sta attraversando gli ricorda quella che lui attraversò nel 1995, quando decise di ritirarsi dopo non aver trovato il modo di tornare ...