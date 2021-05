Intercultura | tra i 1 600 vincitori delle selezioni il 70% avrà una borsa di studio

(Di martedì 11 maggio 2021) La pandemia non ha frenato la voglia di partire di ragazzi e ragazze desiderosi di studiare all’estero. Tra gli oltre 5mila iscritti per partecipare alledi- l’associazione no profit leader in Italia nell’organizzazione degli scambi scolastici internazionali - in 1.600 sono risultatidel concorso, e più del 70% di loro potrà beneficiare di unadipar partire nei prossimi mesi.Una ‘generazione’ che, valigia e passaporto in mano, decide di sfruttare al massimo le opportunità di miglioramento a livello scolastico e personale, andando a studiare in una scuola all’estero (dall’intero anno scolastico a un periodo estivo). I 1.600 Ragazzi tra i 16 e i 17 anni hanno già iniziato il percorso di formazione guidato dai volontari ...

