"Gli anticorpi anti Covid durano fino a 8 mesi" (Di martedì 11 maggio 2021) Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi di Covid-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, l’età dei pazienti o la presenza di altre patologie. A dirlo è un nuovo studio condotto su questo tema dall’Ospedale San Raffaele di MIlano, in collaborazione con l’Istituto Superiore di sanità (Iss) e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Lo studio ha inoltre scoperto che invece “Chi non riesce a produrre gli anticorpi entro i primi quindici giorni dal contagio è a maggior rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Glineutralizzdel virus SarsCoV2 persistono nei pazientiad almeno ottodopo la diagnosi di-19, indipendentemente dalla gravità della malattia, l’età dei pazienti o la presenza di altre patologie. A dirlo è un nuovo studio condotto su questo tema dall’Ospedale San Raffaele di MIlano, in collaborazione con l’Istituto Superiore di sanità (Iss) e pubblicato sulla rivista Nature Communications. Lo studio ha inoltre scoperto che invece “Chi non riesce a produrre glientro i primi quindici giorni dal contagio è a maggior rischio di sviluppare forme gravi di-19”.

