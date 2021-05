Denise Pipitone, l’intercettazione che getta nuove ombre su Anna Corona: “L’ha uccisa la mamma?” (Di martedì 11 maggio 2021) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Ancora una nuova pista sul caso di Denise Peptone. Ora la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo si cerca a Scalea. Nella cittadina in provincia di Cosenza i carabinieri stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 19anni, di origini romene, perché secondo la segnalazione di un cittadino si tratterebbe di Denise. Secondo quanto si apprende, chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza di quanto ha raccontato. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha detto di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate "alla genesi di questa ragazza", con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 11 maggio 2021) Notizia certificata e riportata da Il Corriere della Sera. Ancora una nuova pista sul caso diPeptone. Ora la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo si cerca a Scalea. Nella cittadina in provincia di Cosenza i carabinieri stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 19anni, di origini romene, perché secondo la segnalazione di un cittadino si tratterebbe di. Secondo quanto si apprende, chi ha segnalato la somiglianza pare abbia riferito diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza di quanto ha raccontato. Secondo quanto riferito dagli inquirenti, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha detto di aver riscontrato delle somiglianza fisiche, ma soprattutto legate "alla genesi di questa ragazza", con la figlia di Piera Maggio, che oggi avrebbe 20 ...

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - Gossip____News : Ma vi pare normale fermare gente random, portarla in questura per chiederle se sia Denise Pipitone? La cosa sta sfuggendo di mano! #Scalea - iconikaconlak : RT @perchetendenza: 'Denise Pipitone': Perché i carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una 21enne di origini romene, che v… -