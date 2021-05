Denise Pipitone: la rom di Scalea “non sono io” – Video (Di martedì 11 maggio 2021) Denise Pipitone è la figlia di tutta Italia e in questi ultimi mesi si sono fortemente riaccesi i riflettori su questo caso. Una segnalazione della serata di ieri ha riacceso le speranze di tutti, ma soprattutto di mamma Piera Maggio. In attesa che la Procura di Marsala dia l’autorizzazione a procedere con il test del DNA tutti sono alla ricerca della ragazza. Più trasmissioni hanno intervista la rom ventunenne che in questo momento si trova a Scalea. La ragazza si chiama Denise anche lei e vive a Cosenza. Oggi la ragazza ha rilasciato alcune interviste in cui afferma con assoluta certezza “non sono io Denise Pipitone”. in diretta televisiva a Pomeriggio Cinque la ragazza ha mostrato un certificato di nascita ed afferma di essere nata ... Leggi su puglia24news (Di martedì 11 maggio 2021)è la figlia di tutta Italia e in questi ultimi mesi sifortemente riaccesi i riflettori su questo caso. Una segnalazione della serata di ieri ha riacceso le speranze di tutti, ma soprattutto di mamma Piera Maggio. In attesa che la Procura di Marsala dia l’autorizzazione a procedere con il test del DNA tuttialla ricerca della ragazza. Più trasmissioni hanno intervista la rom ventunenne che in questo momento si trova a. La ragazza si chiamaanche lei e vive a Cosenza. Oggi la ragazza ha rilasciato alcune interviste in cui afferma con assoluta certezza “nonio”. in diretta televisiva a Pomeriggio Cinque la ragazza ha mostrato un certificato di nascita ed afferma di essere nata ...

Advertising

repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - MediasetTgcom24 : Denise Pipitone, accertamenti dei carabinieri su una 19enne in Calabria | Anche lei si chiama Denise #Denise Pipit… - surrevnder : LA RICERCA DI DENISE PIPITONE - MondoTV241 : Caso Denise Pipitone, parla la ragazza di Scalea fermata ieri sera in Calabria: 'Non sono io Denise' (VIDEO)… -