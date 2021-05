Denisa ha mostrato una foto di quando era piccola a Barbara D’Urso | il confronto con Denise Pipitone

(Di martedì 11 maggio 2021) LEDI LEI DAA FINE ARTICOLO. “Non sono io“. Così la diciannovenne di Scalea che oggi, 11 maggio, è stata convocata nella caserma dei carabinieri di Scalea per essere ascoltata dagli inquirenti dopo la segnalazione di una residente, Roberta, che ha precisato che la giovane è italiana e non di origini rumene (ipotesi poi ribaltata nuovamente dalle dichiarazioni della ragazza). La ragazza era stata avvistata in un negozio di parrucchiere, dove era entrata per cercare lavoro, con la donna che aveva notato una serie di somiglianze con la figlia di Piera Maggio, scomparsa il 1° settembre del 2004 da Mazara del Vallo. “Presentava anche una cicatrice come”. La giovane si sarebbe trasferita a casa di alcuni nomadi dopo aver vissuto a Cosenza e Firenze. “Sono cautamente ...

Advertising

le2comari : @ASannais La presunta ragazza che si chiama Denise in realtà si chiama Denisa ha 19 anni è nata nel 2002 in Romania… -

Ultime Notizie dalla rete : Denisa mostrato

E mi chiamo, non Denise". Nelle ultime 24 ore, i carabinieri di Scalea si sono mossi per ... ospite di alcune famiglie rom, ma - hanno affermate entrambe - hadi ricordare molto poco ...smentisce tutto a Pomeriggio 5, 'Non sono Denise Pipitone' "Mi spiace dirvi che non sono io ... Hoi documenti romeni e italiani, era tutto in regola. Nel mio certificato di nascita c'è ...Dopo la nuova segnalazione su Denise Pipitone, la 19enne di Scalea Denisa toglie ogni dubbio, smentendo di essere la bambina scomparsa a Mazara del Vallo nel 2004 ...La ricerca di Denise Pipitone, la piccola scomparsa da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, si concentra sulla nomade ripresa a Milano in compagnia di una bambina dalla ...