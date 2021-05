Covid | Mattarella | ‘cerimonia David Donatello segnale di ripartenza e speranza’

(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) – “L’anno scorso, per effetto della pandemia, non è stato possibile svolgere questa cerimonia. Quest’anno realizzarla, sia pure in forma ridotta rispetto alle edizioni precedenti, rappresenta undi, di speranza”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, in occasione della cerimonia al Quirinale per la presentazione dei candidati ai Premi “di” per l’anno 2021 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando al Quirinale in occasione della cerimonia di presentazione dei candidati ai premi David di Donatello per il 2021. 11 maggio ......accusati di aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio. ... anche in relazione al lockdown e alle scelte per il contenimento del19, e sono stati ...Questi gli ingredienti per sconfiggere la crisi pandemica secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella che oggi ha presenziato ... Tutti concordano che dopo il covid non torneremo alla realtà di ...Roma, 11 maggio 2021 - Raffica di perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di 11 indagati accusati di aver insultato e offeso sui social il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.