Conferenza stampa Fonseca: «El Shaarawy, Perez e Villar recuperati. Sull'Inter…» (Di martedì 11 maggio 2021) Conferenza stampa Fonseca: le parole dell'allenatore della Roma alla vigilia del match contro l'Inter. Le sue dichiarazioni Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter. Le sue dichiarazioni. BORJA MAYORAL – «Io non sarò l'allenatore della prossima stagione. Borja è un giovane e non facile per un attaccante arrivare qui e fare tanti gol. Sta facendo una buona stagione, ma è una decisione per la società e il nuovo allenatore». BILANCIO STAGIONALE – «Dobbiamo fare il bilancio alla fine, siamo arrivati in una semifinale, abbiamo avuto tanti problemi. I bilanci si fanno alla fine». MANCINI – «Più avanzato? Vediamo cosa accadrà. È vero che voglio continuare col centrocampo a 3, se Mancini giocherà come mediano o no posso dire che ...

