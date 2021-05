Come far durare il trucco: gli errori da non commettere (Di martedì 11 maggio 2021) Molte donne si pongono il quesito su Come far durare il trucco: ci sono alcuni consigli da seguire e soprattutto errori da evitare: scopriamo insieme quali Ecco gli errori da evitare per far durare il truccoQuante volte spendiamo ore allo specchio per un make-up, e poi appena usciamo, basta poco per rovinare tutto. Ci troviamo, spesso dopo poche ore, con il trucco sbavato. Solitamente diamo la colpa ai prodotti, della loro qualità, e della poca efficacia. Ma è davvero così? In realtà, a rovinare il trucco che ogni mattina applichiamo con cura sul nostro viso, sono delle abitudini sbagliate, dei gesti e degli errori che commettiamo durante il giorno. Ormai ritirarsi la sera a casa con ancora sul viso un po’ di ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Molte donne si pongono il quesito sufaril: ci sono alcuni consigli da seguire e soprattuttoda evitare: scopriamo insieme quali Ecco glida evitare per farilQuante volte spendiamo ore allo specchio per un make-up, e poi appena usciamo, basta poco per rovinare tutto. Ci troviamo, spesso dopo poche ore, con ilsbavato. Solitamente diamo la colpa ai prodotti, della loro qualità, e della poca efficacia. Ma è davvero così? In realtà, a rovinare ilche ogni mattina applichiamo con cura sul nostro viso, sono delle abitudini sbagliate, dei gesti e degliche commettiamo durante il giorno. Ormai ritirarsi la sera a casa con ancora sul viso un po’ di ...

Advertising

borghi_claudio : Cara community, oggi (senza mettervi a conoscenza retwittando le risposte) ho provato a discutere con i contrari ai… - borghi_claudio : Vorrei avere delle fonti certe sulla questione del ragazzo portato in ospedale per la mascherina. Leggo di TSO perc… - RealPiccinini : C’era solo un modo per far dimenticare in un minuto la catastrofe di quest’anno... ??????Poi, come per tutti gli allen… - LelloEsposito5 : RT @giusnico19511: Ieri sera REPORT, ha evidenziato che il destabilizzatore Renzi, oltre a far cadere il governo Letta, ha ulteriormente m… - defencelesss28x : RT @lindist91: SE MAI DOVESSI RIUSCIRE A PRENDERLI Io a 'come so far from Princess park' voglio sentire il crack delle mie corde vocali. -