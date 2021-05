Calcio: Tancredi, 'Buffon? per distacco il più forte, deve essere lui a decidere' (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ho avuto la fortuna di allenare Gigi per due anni ed è per distacco il portiere più forte che io abbia mai visto. Gli è mancata solo la Champions". Lo ha detto Franco Tancredi, ex allenatore della Juventus, all'Adnkronos, in merito alla decisione di Buffon di lasciare i bianconeri a fine stagione. "Spero vada via per continuare a giocare - ha proseguito Tancredi - in caso contrario sarebbe un gran peccato. L'importante è che sia lui a prendere la decisione e non altri, è una questione di rispetto". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ho avuto la fortuna di allenare Gigi per due anni ed è peril portiere piùche io abbia mai visto. Gli è mancata solo la Champions". Lo ha detto Franco, ex allenatore della Juventus, all'Adnkronos, in merito alla decisione didi lasciare i bianconeri a fine stagione. "Spero vada via per continuare a giocare - ha proseguito- in caso contrario sarebbe un gran peccato. L'importante è che sia lui a prendere la decisione e non altri, è una questione di rispetto".

