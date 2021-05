Buffon lascia la Juve “E’ finito un ciclo | tolgo il disturbo”

(Di martedì 11 maggio 2021)non rinnoverà con lantus. Il portiere: “E’un. Non ho ancora deciso il mio futuro”. TORINO – Gianluiginon rinnoverà con lantus. Le indiscrezioni delle ultime settimane sono state confermate dallo stesso estremo difensore in un’intervista a Bein Sport riportato da tuttomercatoweb.com. “Il mio futuro – ha ammesso il campione del mondo del 2006 – è ben de. Quest’anno si concluderà in modo definitivo la mia esperienza in bianconero. Siamo arrivati alla fine di uned è giusto che io tolga il”.si ritira? Per Gianluigiil ritiro potrebbe essere sempre più vicino. “Non ho ancora deciso – ha confermato il portiere – se trovo una ...

Advertising

Corriere : Gigi Buffon lascia la Juventus: «Si chiude questa bellissima esperienza» - repubblica : ?? Buffon lascia la Juventus: 'E' finito un ciclo, tolgo il disturbo' - Eurosport_IT : È ufficiale, Gianluigi Buffon annuncia il suo addio alla Juventus al termine della stagione ???? ???… - UEFAcom_it : ?? @gianluigibuffon e la @juventusfc si dicono addio... ... riviviamo tutti i traguardi di una carriera straordina… - cristianodybal : RT @elreygiovannino: ??#Buffon lascia la #Juventus a fine anno.?? Ecco le dichiarazioni rilasciate a BEIN SPORTs -

Ultime Notizie dalla rete : Buffon lascia

Si chiude per sempre un'epoca per la Juventus. Gigi, stavolta definitivamente, il club bianconero in cui giocava da vent'anni, da quel lontano 2001 quando passò dal Parma alla Juve, e fatta eccezione per la stagione 2018/19 in cui ha ...Sportla Juve - Advertisement - Redazione Maggio 11, 2021Gigi Buffon lascia la Juventus . "Penso d i aver dato tutto e di aver ricevuto tutto dalla Juve. Più di così non credo si possa ...Gigi Buffon ha annunciato il suo addio alla Juventus al termine della stagione, anche se non è detto che ciò coincida con un ritiro dal calcio giocato.