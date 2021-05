Appendino: “M5s non appoggerà Pd a ballottaggio” (Di martedì 11 maggio 2021) Sarà l’orgoglio di chi si è vista sbattere la porta in faccia quando parlava di alleanze, ma la sindaca Chiara Appendino ora sprona il suo Movimento 5 Stelle per la corsa elettorale e chiude le porte al Partito Democratico con cui, precisa la sindaca, non si sarà alleanza neanche al ballottaggio. “Io sono sicura che metteremo in campo il progetto migliore e secondo me potremmo arrivare ad avere il candidato noi prima del Pd” dichiara la prima cittadina. “Io riparto da quello che ci ha detto sabato Conte – prosegue -, che si sarebbe preso qualche ora per verificare se ci fossero le condizioni a livello nazionale con gli alleati del Conte 2 per procedere con quella esperienza anche a livello territoriale. Mi sembra evidente, alla luce della risposta che ha dato il segretario Letta, che questa volontà non ci sia. Se ne assumono la ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) Sarà l’orgoglio di chi si è vista sbattere la porta in faccia quando parlava di alleanze, ma la sindaca Chiaraora sprona il suo Movimento 5 Stelle per la corsa elettorale e chiude le porte al Partito Democratico con cui, precisa la sindaca, non si sarà alleanza neanche al. “Io sono sicura che metteremo in campo il progetto migliore e secondo me potremmo arrivare ad avere il candidato noi prima del Pd” dichiara la prima cittadina. “Io riparto da quello che ci ha detto sabato Conte – prosegue -, che si sarebbe preso qualche ora per verificare se ci fossero le condizioni a livello nazionale con gli alleati del Conte 2 per procedere con quella esperienza anche a livello territoriale. Mi sembra evidente, alla luce della risposta che ha dato il segretario Letta, che questa volontà non ci sia. Se ne assumono la ...

Advertising

fattoquotidiano : LE CITTÀ A RISCHIO Lo schema è saltato. E cosa ne sarà dell’alleanza tra Pd e M5S a questo punto nessuno può dirlo… - TgLa7 : #Comunali, #Appendino: al ballottaggio #M5s non appoggerà #Pd, matrimoni combinati non funzionano, tanto piu' in 10… - nuovasocieta : Appendino: “M5s avrà candidato prima di Pd” - polis1963 : RT @riprenlensPiazz: #amministrative2021 #Pd e #M5S grande intese su #Bologna per #MatteoLepore, #Varese per #Galimberti, #Napoli per #Manf… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: LE CITTÀ A RISCHIO Lo schema è saltato. E cosa ne sarà dell’alleanza tra Pd e M5S a questo punto nessuno può dirlo #ed… -