Abrignani Cts | “A giugno in Italia avremo circa 10 morti al giorno”

La curva dei contagi continua la sua lenta discesa, ieri i 5.080 nuovi casi conteggiati sono il dato più basso da ottobre. C'è da dire, però, che i tamponi effettuati sono stati solo 130mila. Ma l'immunologo del Cts Sergio Abrignani è speranzoso, intervistato dal Corriere della Sera, l'esperto prevede che a giugno avremo 10 morti al giorno. "La strategia delle riaperture graduali è stata premiante e da giugno l'andamento sarà molto simile a quello dell'Inghilterra con circa 10 morti al giorno di Covid rispetto ai 400 che abbiamo pianto nell'ultimo mese", afferma l'immunologo del Comitato tecnico scientifico. "Se la ripresa di alcune attività fosse stata deleteria avremmo dovuto notare delle anomalie nei dati invece, a parte un lieve ...

