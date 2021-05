A Tortolì trentenne accoltella la sua ex e uccide il figlio davanti a lei

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 11 maggio 2021) Una nuova storia di violenza contro le donne arriva dalla Sardegna. Questa volta siamo a, in provincia di Nuoro. Un uomo di 29 anni avrebbeto la sua exa suoche sarebbe intervenuto per difenderla. Tra i due sarebbe nata una colluttazione e ildella donna aggredita avrebbe perso la vita. Sarebbe stato ucciso. Secondo le prime notizie che arrivano dalla Sardegna, la donna, una cinquantenne sarda, aveva già denunciato per stalking il suo ex. Purtroppo la storia ha avuto questo drammatico epilogo: la donna ha visto morire sotto i suoi occhi ildi 19 anni che ha cercato in tutti i modi di difenderla. La donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni.: donna aggredita dal suo ex, il ...