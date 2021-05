Vergassola | Salvini governa con Pd | non può farla facile sui migranti

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Vergassola Salvini

Adnkronos

"Già sono andate a fondo due imbarcazioni - ricorda- E' chiaro che i problemi ci sono, ma non ci si può limitare a dire, come dice, di non farli partire così non muoiono in mare...Dalle proteste contro le inchieste di […] di GiacomoIl caso - Il pg di Catanzaro ... La prima reazione è del […] di RQuotidiano"incolpano Conte, i Draghi non si vedono"...7 giorni dopo il teatrino con Matteo Salvini, il Maurizio Costanzo Show chiude la sua 39esima stagione ospitando 3 persone vittime di omotransfobia.Roma, 10 mag. (Adnkronos) - 'Salvini ora sta al Governo e governa con il Pd, dunque non può più farla 'facile' con i migranti, dicendo che se ...