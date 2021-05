Uomini e Donne | Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola

(Di lunedì 10 maggio 2021)ha. È appena andata in onda la puntata del Trono Classico dinella quale la tronista hail corteggiatorea discapito di Bohdan Beyba. La puntata è iniziata con l’ingresso dei due corteggiatori in studio e la comunicazione di Maria De Filippi della scelta a sorpresa di. Si è passati alla visione delle ultime esterne. La, a differenza di molte altre scelte, ha deciso di far entrare primae gli ha comunicato di essere la sua scelta dichiarandogli i suoi sentimenti. Successivamente, con i petali già caduti nello studio, ha fatto entrare l’altro corteggiatore. La tronista in un abito rosso ...

Advertising

robertosaviano : Finché due uomini o due donne avranno paura di camminare mano nella mano in pubblico, ci sarà bisogno di una legge… - elenabonetti : Il giudice Rosario Angelo Livatino è beato. Lui che ha insegnato ad essere testimoni credibili e ad amare la giusti… - MatteoRichetti : Oggi ricordiamo #AldoMoro e tutte le vittime del #terrorismo, donne e uomini morti per i propri ideali che hanno la… - IsaeChia : #UominieDonne: l’opinione di @Chiara_Bonati sulla scelta di #SamanthaCurcio (10/05/21) - MattiaLeta2 : @ValeNappi Meglio figlio stupratore di uomini o stupratore di donne? -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Il trono di Samantha Curcio si è concluso con la scelta del calciatore della Lupa Roma Alessio Ceniccola . La puntata diandata in onda oggi ha mostrato la scelta della 30enne del Cilento: i due, subito dopo, hanno pubblicato alcune storie sul profilo Instagram per condividere la gioia per l'atteso ...Diecimila metrida favola in Svezia, Portogallo e Norvegia. di Marco Buccellato Sabato 8 ... Ventosissimi ma a modo loro storici i 100 metrinegli High School UIL Championships di Austin, ...L’arte al servizio della fibromialgia, patologia cronica che colpisce 2 milioni di italiani, in particolare donne, caratterizzata da dolore muscolo-scheletrico, fatica cronica, disturbi del sonno, alt ...ROMA - Raggiunge quota 24.054.000 il totale delle vaccinazioni somministrate ad oggi, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Il vaccino e' stato inoculato a 13.582.900 donne e 10.471.100 u ...