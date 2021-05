Turchia | l' allenatore fa gol da dietro la porta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia allenatore

Gazzetta del Sud

Durante una pausa, l'ex attaccante ha provato a calciare da dietro la porta. Con un effetto incredibile, il pallone è prima rimbalzato sul terreno e poi si è diretto all'indietro verso la rete. 10 ...: Thomas Tuchel. Reti: al 44 pt Raheem Sterling, al 18 st Hakim Ziyech, al 45 st Marcos ... Adesso la situazione sembra tosta in, tutto cambia rapidamente ma siamo pronti a viaggiare ...Aykut Kocaman, allenatore dell’Istanbul Basaksehir, squadra del campionato turco, ha dato spettacolo in allenamento ...Nessuno dei due parla di «vendetta», ma non si può negare che per entrambi la gioia sia doppia. Thomas Tuchel è in finale di Champions con il Chelsea, dopo essere ...