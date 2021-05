Serie C playoff | Triestina-Virtus Verona si recupera il 15 maggio

(Di lunedì 10 maggio 2021) La garavecomp, valida come primo turno dei play-off del girone B dellaC, saràta sabato 15alle ore 17.30. Lo ha disposto la Lega Pro con una nota ufficiale. Le due squadre, rispettivamente sesta e undicesima, non sono scese in campo nella data originaria a causa di un focolaio scoppiato all’interno del club ospite. SportFace.

... con l'ultima giornata del campionato cadetto che deve assegnare l'ultimo posto per la promozione diretta, oltre all'Empoli già inA, le qualificate ufficiali aiper la promozione e l'...Commenta per primo C'è un nome nuovo per la panchina della Primavera della Roma: si tratta di Ivan Javorcic, ora impegnato neldiC con la Pro Patria dopo aver concluso al quinto posto la stagione regolare. A fine stagione, infatti, Alberto De Rossi non rinnoverà il contratto e lascerà Trigoria dopo quasi 30 ...Playoff Serie C 2020/2021, Triestina-Virtus Verona sarà recuperata il 15 maggio: lo ha disposto la Lega Pro con una nota ufficiale ...Bari-Foggia si giocherà il 19 maggio anziché il 12 maggio. La decisione della Lega Pro in seguito al rinvio di Triestina-Virtus Verona ...