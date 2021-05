Serie B, 38a giornata: promozione, playoff e playout in bilico. Le ultime (Di lunedì 10 maggio 2021) Serie B, 38a giornata di campionato. Ultimi, ansiosi, novanta minuti di una regular season serrata che, come nei migliori film gialli, attende un finale thrilling nell’ultima curva di una stagione osteggiata, anche, dalla spettro Coronavirus. L’Empoli ha vinto il campionato staccando il primo pass per la Serie A, mentre Virtus Entella, Pescara e Reggiana andranno direttamente in Serie C. Il Cosenza è appeso alla speranza dei playout. La corsa promozione Corsa a due in questa gara che decreterà la seconda promossa in Serie A. La Salernitana di Fabrizio Castori parte certamente avvantaggiata in virtù dei due punti di vantaggio sul Monza di Cristian Brocchi, attualmente al terzo posto. I granata dovranno battere il Pescara per respingere definitivamente l’assalto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 10 maggio 2021)B, 38adi campionato. Ultimi, ansiosi, novanta minuti di una regular season serrata che, come nei migliori film gialli, attende un finale thrilling nell’ultima curva di una stagione osteggiata, anche, dalla spettro Coronavirus. L’Empoli ha vinto il campionato staccando il primo pass per laA, mentre Virtus Entella, Pescara e Reggiana andranno direttamente inC. Il Cosenza è appeso alla speranza dei. La corsaCorsa a due in questa gara che decreterà la seconda promossa inA. La Salernitana di Fabrizio Castori parte certamente avvantaggiata in virtù dei due punti di vantaggio sul Monza di Cristian Brocchi, attualmente al terzo posto. I granata dovranno battere il Pescara per respingere definitivamente l’assalto ...

Advertising

GazzettinoL : #ilgazzettinodilivorno.com Sport oggi 10 Maggio Calcio Premier Keague Serie B 38a giornata Fulham-Burnley Tennis… - pronosti_calcio : Pronostici Serie B Lunedì 10 Maggio 2021: consigli e quote 38ª Giornata - AleRodella : Serie B, il programma della 38a giornata - - TUTTOB1 : Serie B, le designazioni arbitrali per la 38a giornata: Marotta per Reggina-Frosinone, Pescara-Salernitana a Pronte… - TUTTOB1 : Serie B, le designazioni arbitrali per la 38a giornata: Pescara-Salernitana a Prontera -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 38a Serie B, 38a giornata: Salernitana o Monza, 90 minuti per la A Al via la 38a e ultima giornata del campionato di Serie B con tutte le squadre pronte a scendere in campo alle 14.00 per il rush finale. Ancora da scrivere gli ultimi responsi con Salernitana e Monza che si ...

Giudice Sportivo Serie C, espulso un dirigente dell'Avellino Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti presi durante la 38a e ultima giornata di campionato di Serie C. Sono vari gli squalificati tra dirigenti, calciatori e allenatori. Tra questi espulso per proteste il segretario dell' Avellino Aloisi Tommaso che dovrà ...

Serie B, 38a giornata: Salernitana o Monza? 90 minuti per la A Stadionews.it Fantacalcio® La Giovane Italia: Pellegrini fa volare Iori e Legati! Chi sarà l'ultima semifinalista? LA PRIMA LEGA GIOCATA DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE, CON UN VINCOLO PARTICOLARE: SOLO GIOCATORI ITALIANI IN LISTA! ECCO COM'E' ANDATA LA 14A GIORNATA ...

Serie B - Ad Alba il Basket Golfo conquista la salvezza Ad Alba Piombino, con la quarta vittoria consecutiva, conquista la salvezza. In una partita che aggiunge però altri rimpianti per un playoff che Piombino avrebbe meritato, quantomeno ...

Al via lae ultima giornata del campionato diB con tutte le squadre pronte a scendere in campo alle 14.00 per il rush finale. Ancora da scrivere gli ultimi responsi con Salernitana e Monza che si ...Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti presi durante lae ultima giornata di campionato diC. Sono vari gli squalificati tra dirigenti, calciatori e allenatori. Tra questi espulso per proteste il segretario dell' Avellino Aloisi Tommaso che dovrà ...LA PRIMA LEGA GIOCATA DA PROFESSIONISTI DEL SETTORE, CON UN VINCOLO PARTICOLARE: SOLO GIOCATORI ITALIANI IN LISTA! ECCO COM'E' ANDATA LA 14A GIORNATA ...Ad Alba Piombino, con la quarta vittoria consecutiva, conquista la salvezza. In una partita che aggiunge però altri rimpianti per un playoff che Piombino avrebbe meritato, quantomeno ...