Serie A, gli arbitri della 36a giornata: Inter-Roma a Chiffi, Massa per Atalanta-Benevento (Di lunedì 10 maggio 2021) La CAN ha ufficializzato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare della 36a giornata di Serie A che prenderà il via martedì 11 maggio con Napoli-Udinese e si chiuderà giovedì 13 con il posticipo Crotone-Verona. Ecco l’elenco completo: Atalanta – Benevento h. 20.45 Massa PERETTI – BINDONI IV: DI MARTINO VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA – GENOA h. 20.45 FOURNEAU ROCCA – SCARPA IV: SERRA VAR: ABISSO AVAR: COSTANZO CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30 MARIANI COLAROSSI – PAGANESSI IV: MARINI VAR: MANGANIELLO AVAR: GIALLATINI CROTONE – H. VERONA Giovedì 13/05 h. 20.45 MASSIMI BERTI – NUZZI IV: MARCHETTI VAR: SACCHI AVAR: DI VUOLO Inter – Roma h. 20.45 Chiffi IMPERIALE – BRESMES IV: PRONTERA VAR: PAIRETTO AVAR: DI ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 10 maggio 2021) La CAN ha ufficializzato i nomi degliche dirigeranno le gare36adiA che prenderà il via martedì 11 maggio con Napoli-Udinese e si chiuderà giovedì 13 con il posticipo Crotone-Verona. Ecco l’elenco completo:h. 20.45PERETTI – BINDONI IV: DI MARTINO VAR: DI PAOLO AVAR: CECCONI BOLOGNA – GENOA h. 20.45 FOURNEAU ROCCA – SCARPA IV: SERRA VAR: ABISSO AVAR: COSTANZO CAGLIARI – FIORENTINA h. 18.30 MARIANI COLAROSSI – PAGANESSI IV: MARINI VAR: MANGANIELLO AVAR: GIALLATINI CROTONE – H. VERONA Giovedì 13/05 h. 20.45 MASSIMI BERTI – NUZZI IV: MARCHETTI VAR: SACCHI AVAR: DI VUOLOh. 20.45IMPERIALE – BRESMES IV: PRONTERA VAR: PAIRETTO AVAR: DI ...

