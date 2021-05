Salerno, spaccio di stupefacenti al Parco Pinocchio: arrestato un minore (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane minorenne, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacente in violazione dell’ art 73 D.P.R 309/90. In particolare, al termine di una rapida attività info-investigativa specifica, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno osservato un giovane sospetto, che effettuava consegne di stupefacente del tipo “Crack” nelle vie limitrofe al Parco Pinocchio. Pertanto, i poliziotti lo hanno sorpreso all’interno del parcheggio limitrofo al Parco, per un controllo. Il giovane, minorenne, ha provato ad eludere il controllo ed allontanarsi rapidamente, e, contestualmente, ha cercato inutilmente ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Gli Agenti della Polizia di Stato hannoun giovanenne, nella flagranza del reato di detenzione a fini didi stupefacente in violazione dell’ art 73 D.P.R 309/90. In particolare, al termine di una rapida attività info-investigativa specifica, gli investigatori della Squadra Mobile della Questura dihanno osservato un giovane sospetto, che effettuava consegne di stupefacente del tipo “Crack” nelle vie limitrofe al. Pertanto, i poliziotti lo hanno sorpreso all’interno del parcheggio limitrofo al, per un controllo. Il giovane,nne, ha provato ad eludere il controllo ed allontanarsi rapidamente, e, contestualmente, ha cercato inutilmente ...

