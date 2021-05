Ronaldo, la sconfitta non cancella la gita premio (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo il ko vissuto all’Allianz da spettatore, John Elkann ha voluto Cristiano Ronaldo ed Andrea Agnelli negli stabilimenti Ferrari La sconfitta contro il Milan e l’allontanarsi della zona Champions in modo importante pare non abbiano guastato l’umore per la visita agli stabilimenti Ferrari. I protagonisti della visita allo storico stabilimento di Maranello sono due degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo il ko vissuto all’Allianz da spettatore, John Elkann ha voluto Cristianoed Andrea Agnelli negli stabilimenti Ferrari Lacontro il Milan e l’allontanarsi della zona Champions in modo importante pare non abbiano guastato l’umore per la visita agli stabilimenti Ferrari. I protagonisti della visita allo storico stabilimento di Maranello sono due degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo sconfitta Striscia la notizia, tapiro d'oro per Nedved: 'Pirlo e Ronaldo restano alla Juventus' ... 'Pirlo e Ronaldo restano alla Juventus'. Qesta sera il servizio di Valerio Stafelli che è andato a Torino con una cassa piena di da consegnare ai bianconeri dopo la sconfitta contro il Milan. leggi ...

Juve, Nedved conferma Pirlo e CR7: calo in Borsa e Tapiro d'Oro 'Pirlo rimane certamente. E anche Ronaldo'. Così Pavel Nedved ha risposto a Valerio Staffelli , che oggi si è recato alla Continassa per consegnare il Tapiro d'Oro alla Juventus, sconfitta in casa dal Milan e ormai con un piede fuori ...

"Cristiano Ronaldo è sconvolto": parola di Jaqueline Sousa Corriere dello Sport.it Tapiro d'Oro a Nedved: "Tante difficoltà. Cristiano Ronaldo e Pirlo restano alla Juventus" Giornata di Tapiri d'Oro in casa Juventus. L'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, si è presentato questa mattina alla Continassa per consegnare i poco ambiti premi a calciatori, staff te ...

Ronaldo a tema Ferrari: CR7 in posa con Leclerc e Sainz – FOTO Cristiano Ronaldo oggi a Maranello per far visita alla sede della Ferrari: la foto con Leclerc e Sainz – FOTO La dolorosa sconfitta contro il Milan viene smaltita con una “gita fuori porta” da Cristia ...

