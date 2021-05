Port Royale 4 per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

SerialGamerITA : Port Royale 4: annunciata la data d’uscita su Switch #kalypsomedia #portroyale4 - GameSailors : Port Royale 4 in arrivo a fine maggio su Nintendo Switch - News -

Ultime Notizie dalla rete : Port Royale

Tech Princess

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Mind Studios hanno oggi annunciato che il seafaring trade simulator,4 , arriverà per la prima volta sulla famiglia di console Nintendo Switch il 28 maggio.4 offre ai giocatori la migliore esperienza di simulazione commerciale. Il quarto ...Il quartetto di proposte per il mese di aprile prende il posto di quelle di marzo, composto da3, Vicious Attack Llama Apocalypse , Metal Slug 3 e Warface: Breakout . Anche stavolta non ...Kalypso Media e Gaming Mind Studios hanno annunciato che Port Royale 4, arriverà per la prima volta su console Nintendo Switch.Port Royale 4 per Nintendo Switch ha una data di uscita ufficiale, annunciata da Kalypso Media nell'ambito di un comunicato ricco di dettagli.. Port Royale 4 per Nintendo Switch ha una data di ...