Patto per la scuola, Anief presenta nelle assemblee sindacali le sue idee per stipendi più giusti (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nel Patto per la scuola siamo riusciti a strappare al Ministro Bianchi l’impegno di destinare risorse aggiuntive. Ora spetta a Palazzo Chigi tenere fede a questo impegno. “Si tratta di risorse aggiuntive che rispondono alla necessità di valorizzare tutte le figure professionali che vi lavorano, perché gli stipendi continuano ad essere troppo bassi, nonostante le risorse trovate per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, e l’adeguamento pari a circa la metà rispetto all’aumento dell’inflazione degli ultimi 13 anni”. Lo spiega Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della scuola Anief, in una intervista a Teleborsa. “Gli stipendi continuano quindi a rimanere sotto il livello giusto, previsto dalla nostra Costituzione, legato cioè al costo della vita. Queste ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – Nelper lasiamo riusciti a strappare al Ministro Bianchi l’impegno di destinare risorse aggiuntive. Ora spetta a Palazzo Chigi tenere fede a questo impegno. “Si tratta di risorse aggiuntive che rispondono alla necessità di valorizzare tutte le figure professionali che vi lavorano, perché glicontinuano ad essere troppo bassi, nonostante le risorse trovate per il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici, e l’adeguamento pari a circa la metà rispetto all’aumento dell’inflazione degli ultimi 13 anni”. Lo spiega Marcello Pacifico, Presidente del sindacato della, in una intervista a Teleborsa. “Glicontinuano quindi a rimanere sotto il livello giusto, previsto dalla nostra Costituzione, legato cioè al costo della vita. Queste ...

Advertising

mara_carfagna : Il #PonteSulloStretto è un’opera strategica fondamentale per il #Sud, da realizzare con i soldi nazionali. Per farl… - pdnetwork : Nel #Pnrr, grazie al PD, vi è una clausola trasversale per vincolare incentivi e investimenti alla crescita dell’oc… - luigidimaio : I comuni in dissesto o pre dissesto vanno aiutati economicamente. Subito un patto tra le forze politiche in Parlam… - agst1977 : RT @edilportale: I professionisti possono lavorare con la PA per un compenso irrisorio o anche gratis, a patto che siano parte attiva nella… - nugus51 : RT @davide_tommasin: “La guerra è iniziata molto tempo fa. Subito dopo @AbiyAhmedAli è stato selezionato dall'EPRDF, ha stretto un patto mi… -