Mara Venier è stata una principessa: la storia del primo amore è dolcissima (Di lunedì 10 maggio 2021) La conduttrice Mara Venier ha raccontato un aneddoto della sua vita, riguardante il suo primo amore. Ecco perché è stata una principessa La “Signora della domenica” Mara Venier ha appena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 10 maggio 2021) La conduttriceha raccontato un aneddoto della sua vita, riguardante il suo. Ecco perché èunaLa “Signora della domenica”ha appena… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

chetempochefa : 'Sii gentile con uno straniero in difficoltà, un giorno quello straniero potresti essere tu.' Mara Venier e… - chetempochefa : Oggi dalle 16.30 non perdetevi @fabfazio in collegamento a Domenica In con Mara Venier, che sarà nostra ospite ques… - chetempochefa : ' Questa esperienza con i malati di Alzheimer ti segna e ti fa capire tante cose...ti fa dare importanza nella vita… - MioTuo6 : RT @sabrina__sf: Il viceministro della salute Dr.Sileri, da Mara Venier, ha dichiarato che lui NON HA FATTO IL VACCINO perché ha solo 49 an… - infoitcultura : Che Tempo Che Fa, Mara Venier confessa: 'Presa in giro per la pelle scura, mi chiudevo in bagno e mi lavavo con l’A… -