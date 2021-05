L'Inter rischia la penalizzazione: ecco perché (Di lunedì 10 maggio 2021) Inziano i colloqui tra società e calciatori. Il club deve regolarizzare le pendenze verso i tesserati entro fine mese Leggi su ilgiornale (Di lunedì 10 maggio 2021) Inziano i colloqui tra società e calciatori. Il club deve regolarizzare le pendenze verso i tesserati entro fine mese

Advertising

Manilanazzaro : Raccontatelo oggi a chi ieri, causa pioggia, non ha potuto tenere aperto il proprio ristorante.. e a chi non riesce… - internewsit : Pirlo rischia subito, Juventus riflette: contro l'Inter già pronto il sostituto? - - CCJURI1 : @EbigoErikse Quindi tutto quello che dicono i giornali e persone che hanno notizie provenienti dall'interno del mon… - Bianca34874951 : RT @trecchinese: CdS: Monte ingaggi record, Champions a rischio, 4 mesi di stipendi non pagati, l'#Inter rischia lo smantellamento. ?? - eia58 : RT @tifoneumanoide: Domani scriveranno ancora sui tagli dell'Inter ma non diranno un cazzo sulla Juventus che rischia di finire col culo pe… -