Leonardo morto precipitando dalle scale a scuola: la maestra di italiano condannata a un anno. Ma niente carcere (Di lunedì 10 maggio 2021) A un anno e mezzo da quella tragedia, arriva la sentenza per il caso del piccolo Leonardo Acquaviva, il bambino che morì a 5 anni e mezzo dopo essere precipitato nella tromba delle scale della scuola

