Le scene di John Wick con il cane sono state realizzate attraverso l'utilizzo di un vecchio trucchetto cinematografico: quello del bacon. Al fine di girare le scene di John Wick, un film statunitense del 2014, in cui il cane lecca il volto di Keanu Reeves i cineasti sono stati costretti ad utilizzare un "trucco": alcuni tecnici hanno applicato della pancetta sul viso dell'attore al fine di invogliare il cane a saltargli addosso per leccarlo. In questo film, il primo capitolo del franchise, il cane che ha interpretato Daisy era un maschio di appena otto settimane di nome Andy. Dal primo giorno sul set tutti i membri del cast e della troupe si sono innamorati di lui e non volevano fare ...

