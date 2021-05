Inter, Zhang incontra giocatori: chiesta rinuncia a 2 mensilità (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha riunito quest’oggi la squadra insieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Secondo quanto riporta Sky Sport il numero uno nerazzurro ha spiegato al gruppo il momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo e ha ufficialmente chiesto ai giocatori di rinunciare a due mensilità. Un discorso chiaro quello di Zhang, che ha dunque messo in chiaro il piano della società e che comunque intende dare continuità al progetto vincente dell’Inter. I calciatori hanno ascoltato e avranno adesso la facoltà di scegliere individualmente cosa fare, se accettare la proposta del club o se cercare soluzioni alternative. Come chiarito anche da Beppe Marotta, in ogni caso ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente dell’Stevenha riunito quest’oggi la squadra insieme ai due amministratori delegati Beppe Marotta e Alessandro Antonello. Secondo quanto riporta Sky Sport il numero uno nerazzurro ha spiegato al gruppo il momento di forte contrazione economica che stanno vivendo tutti i grandi club del calcio europeo e ha ufficialmente chiesto aidire a due. Un discorso chiaro quello di, che ha dunque messo in chiaro il piano della società e che comunque intende dare continuità al progetto vincente dell’. I calciatori hanno ascoltato e avranno adesso la facoltà di scegliere individualmente cosa fare, se accettare la proposta del club o se cercare soluzioni alternative. Come chiarito anche da Beppe Marotta, in ogni caso ...

