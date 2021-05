Inter, incontro Zhang-squadra: chiesta la rinuncia a due mensilità (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente dell'Inter Zhang ha chiesto alla squadra la rinuncia a due mensilità per alleggerire il bilancio Leggi su itasportpress (Di lunedì 10 maggio 2021) Il presidente dell'ha chiesto allalaa dueper alleggerire il bilancio

