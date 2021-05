In coda e distanziati: app per smartphone aiuta i non vedentiHDblog.it (Di lunedì 10 maggio 2021) Individuare dove finisce una coda, seguirla e restare distanziati è semplice per una persona che non ha problemi di vista. Un’app per smartphone aiuta i soggetti non vedenti o ipovedenti a svolgere…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 10 maggio 2021) Individuare dove finisce una, seguirla e restareè semplice per una persona che non ha problemi di vista. Un’app peri soggetti non vedenti o ipovedenti a svolgere…Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

In coda e distanziati: app per smartphone aiuta i non vedenti

Un gruppo di ricercatori di IBM ha sviluppato LineChaser, un'app per smartphone che aiuta le persone non vedenti e ipovedenti a mettersi in coda, a seguirla e a restare adeguatamente distanziati

