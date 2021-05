HOTEL TRANSYLVANIA | AVVENTURE DA PAURA ARRIVA SU CONSOLE E PC

(Di lunedì 10 maggio 2021) Unisciti a drac, mavis, dennis e tanti altri personaggi amati dai fan per una nuova avventura spettacolare! Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, sono lieti di annunciare ‘da’. Questo nuovo videogioco include tantissimi personaggi amati dai fan e

Outright Games , publisher di prodotti d'intrattenimento interattivo per famiglie , in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products , hanno annunciato oggiAvventure da Paura . Questo nuovo videogioco include tanti personaggi amati dai fan e in arrivo dal celebre franchise di film animati. Sarà disponibile da questo Halloween su ...Monster Pets - Cuccioli mostruosi è il nuovo cortometraggio della saga diche è stato appena pubblicato sul canale YouTube di Sony Pictures Italia. Il corto anticipa il gran finale del franchise,: Uno scambio mostruoso , che è atteso ...Hotel Transylvania: Avventure da Paura porterà i giocatori in un viaggio incantato, dandogli il controllo dei propri personaggi preferiti nel corso del gioco che ha lo scopo di re-immaginare ...Outright Games, il celebre editore globale di prodotti d’intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, sono lieti di annunciare ‘Hotel Transylvania: ...