Giustizia: Zanettin, ‘possibile riforma per processi celeri con meno errori giudiziari’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Esprimo un giudizio positivo sul lavoro della commissione ministeriale per la riforma del processo penale, che ci è stato presentato oggi dalla ministra Cartabia. Il progetto di riforma, che dovrà ora essere approfondito nei dettagli, appare ispirato dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo”. Lo afferma Pierantonio Zanettin, capogruppo di Forza Italia in commissione Giustizia della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “Esprimo un giudizio positivo sul lavoro della commissione ministeriale per ladel processo penale, che ci è stato presentato oggi dalla ministra Cartabia. Il progetto di, che dovrà ora essere approfondito nei dettagli, appare ispirato dal principio costituzionale della ragionevole durata del processo”. Lo afferma Pierantonio, capogruppo di Forza Italia in commissionedella Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Giustizia: Zanettin, 'possibile riforma per processi celeri con meno errori giudiziari'... - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio Da quando Piercamillo è stato assunto come blogger al Rancore Quotidiano gli capit… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio Il terrore corre nella redazione del Rancore Q. Il loro blogger manettaro magistra… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio Il Rancore Quotidiano corre in difesa del suo blogger manettaro ??… - AnnalisaChirico : RT @ilfoglio_it: Perché sul caso Amara la versione di Davigo non torna. 'Il vero scandalo riguarda la gestione dei fascicoli da parte delle… -