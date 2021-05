**Giustizia: Letta, ‘Salvini fa propaganda, Pd farà proposta seria’** (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “In settimana il Pd presenterà il suo progetto sulla giustizia, serio, di impatto rapido e immediato. Non è propaganda come ha fatto Salvini con il referendum, che vuol dire buttare la palla in tribuna. Noi siamo per risposte immediate e concrete in un governo che, spero, abbia voglia e forza di andare a toccare quei temi e dare risposte, può essere importante e utile”. Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “In settimana il Pd presenterà il suo progetto sulla giustizia, serio, di impatto rapido e immediato. Non ècome ha fatto Salvini con il referendum, che vuol dire buttare la palla in tribuna. Noi siamo per risposte immediate e concrete in un governo che, spero, abbia voglia e forza di andare a toccare quei temi e dare risposte, può essere importante e utile”. Lo ha detto Enricoa radio Immagina. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

rtl1025 : ?? 'In settimana il Pd presenterà il suo progetto sulla #giustizia che è serio e non propaganda come ha fatto Salvin… - TV7Benevento : **Giustizia: Letta, 'Salvini fa propaganda, Pd farà proposta seria'**... - Alberto93351253 : @HuffPostItalia Restiamo in fiduciosa attesa che Letta, dopo aver vissuto a Parigi, dopo distensione con Renzi, dop… - leone52641 : RT @CSacchetti2021: 'L'intervento che ha fatto al Senato, davanti a Mario Draghi, aveva un afflato europeista che avrei potuto scriverlo io… - TosiniPietro : @armyrosari @mariolavia Letta attacca Salvini sulle Riaperture ma sottovaluta la svolta Referendaria della… -