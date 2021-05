Finale Champions | no a Istanbul e Wembley Ipotesi Portogallo

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il peggioramento della situazione legata alla pandemia in Turchia potrebbe spingere la Uefa a cambiare la sede delladitra City e Chelsea , ancora in programma a. ...

Il peggioramento della situazione legata alla pandemia in Turchia potrebbe spingere la Uefa a cambiare la sede della finale tra City e Chelsea, ancora in programma a Istanbul. Inizialmente la pista principale portava a Wembley: il governo britannico ha messo sul piatto la possibilità di consentire l'ingresso di tifosi.