Crudelia: uno sneak peek del brano "Call me Cruella" di Florence + The Machine (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella colonna sonora di Crudelia, il film Disney con Emma Stone, ci sarà anche il brano Call me Cruella di Florence + The Machine, ecco uno sneak peek. Crudelia, il nuovo film live-action con star Emma Stone, avrà nella propria colonna sonora anche Call me Cruella, un nuovo brano di Florence + The Machine. Uno sneak peek della canzone è ascoltabile in un nuovo video promozionale condiviso online che regala inoltre qualche sequenza inedita del lungometraggio dedicato alle origini della villain del film La carica dei 101. Call Me Cruella, interpretata da Florence + The ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Nella colonna sonora di, il film Disney con Emma Stone, ci sarà anche ilmedi+ The, ecco uno, il nuovo film live-action con star Emma Stone, avrà nella propria colonna sonora ancheme, un nuovodi+ The. Unodella canzone è ascoltabile in un nuovo video promozionale condiviso online che regala inoltre qualche sequenza inedita del lungometraggio dedicato alle origini della villain del film La carica dei 101.Me, interpretata da+ The ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Crudelia: uno sneak peek del brano 'Call me Cruella' di Florence + The Machine - mon_crudelia : RT @mon_crudelia: Festa della mamma....Quante mamme con la propria Famiglia pranzano, cenano (crisi economica sociale) in #Caritas? Post:… - mon_crudelia : RT @mon_crudelia: Il #Social è uno #zoo che visiti in cui diventi rapidamente uno degli #animali.Quale percorso sembra accogliere i nostri… - mon_crudelia : RT @mon_crudelia: Hai mai visto #Invasion of the Body Snatchers? Non perdere tempo con versioni diverse dall'originale del 1956. È un film… - mon_crudelia : Il #Social è uno #zoo che visiti in cui diventi rapidamente uno degli #animali.Quale percorso sembra accogliere i n… -