Conte | Zingaretti e il sindaco di Roma Storia di una alleanza mai nata

(Di lunedì 10 maggio 2021) C’è poco da stupirsi se, dopo quel che è successo su, come in un gioco del domino, a questo punto la carta Fico su Napoli traballa, anzi è già quasi a terra e anche a Torino ognuno andrà per conto suo, almeno così è al momento. Il Pd celebrerà, come altrove le sue primarie, in un clima in cui, in assenza di uno schema nazionale, riemergono i feroci conflitti di questi anni con l’amministrazione di Chiara Appendino. Dicevamo, Roberto Fico: il “nome forte” su cui aveva puntato Letta, in cambio di un sostegno al percorso che portava alla candidatura di. Azzoppata sul nascere la corsa dell’ex segretario, si sono risvegliate le ostilità di un pezzo del Pd, non solo di Vincenzo De Luca. E poi – e non è un dettaglio – c’è un problema di ordine istituzionale. Suona così: ma siamo proprio sicuri che, se Fico si dimette, ...

Advertising

CarloCalenda : Il candidato del @pdnetwork a Roma lo hanno scelto sostanzialmente i 5S, con il sostegno di Conte alla Raggi e mina… - davidallegranti : È diventata una barzelletta – Roma, 9 mag.(Adnkronos) - 'Grande mossa della Raggi. Ha costretto Conte ad appoggiarl… - CarloCalenda : 2) le primarie intoccabili (che verranno spostate a uso e consumo del Candidato); 3) l’alleanza con i 5S. Dopo 18 m… - VPrivaci : RT @Apndp: #Roma #Zingaretti:mi candido a sindaco ma via #Raggi #Conte:ok #Letta: beh #DiMaio:siete usciti pazzi? Conte:ah,ok,siamo tutti c… - maldinapoli : RT @davidallegranti: È diventata una barzelletta – Roma, 9 mag.(Adnkronos) - 'Grande mossa della Raggi. Ha costretto Conte ad appoggiarla e… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Zingaretti

E con esse, le fragilità delle due leadership, quella di Letta e quella di, non legittimate ... Ricapitolando quel che è successo, un caso da manuale di ciò che non si dovrebbe fare:, ......e nel giro di un paio di giorni è riuscita a mandare contro un muro non solo l'aspirante leader Giuseppema anche l'intero Pd. Sembrava tutto pronto per la discesa in campo di Nicola,...ROMA. – Dopo una riflessione lunga un mese in casa Pd, si torna al punto di partenza: sarà l’ex ministro dell’Economia Roberto Gualtieri il candidato in quota dem per il Campidoglio. Alla fine è stato ...C’è poco da stupirsi se, dopo quel che è successo su Roma, come in un gioco del domino, a questo punto la carta Fico su Napoli traballa, anzi è già quasi a terra e anche a Torino ognuno andrà per cont ...