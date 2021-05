"Come dopo Calciopoli". Mughini choc, la Juventus sul precipizio: verso un drammatico scenario (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tracollo della Juventus in casa contro il Milan complica terribilmente la corsa alla qualificazione in zona Champions (bianconeri quinti a -1 dal Napoli, calendario più difficile e situazione psicologica pesante) e segna probabilmente la fine dell'esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Signora. Il motivo della debacle? Semplice, secondo Giampiero Mughini: "In attacco la Juve ha fatto men che il solletico a una difesa del Milan magnificamente disposta e riccamente attrezzata - scrive il giornalista-ultrà a Dagospia -. In attacco il Milan ha messo tre francobolli su altrettante raccomandate senza ricevuta di ritorno che si sono infilate nella cassetta postale della Juve sotto forma di tre gol uno più bello dell'altro". Sotto accusa, ancora una volta Come accade spesso in questi ultimi mesi, Cristiano Ronaldo: "In attacco la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Il tracollo dellain casa contro il Milan complica terribilmente la corsa alla qualificazione in zona Champions (bianconeri quinti a -1 dal Napoli, calendario più difficile e situazione psicologica pesante) e segna probabilmente la fine dell'esperienza di Andrea Pirlo sulla panchina della Signora. Il motivo della debacle? Semplice, secondo Giampiero: "In attacco la Juve ha fatto men che il solletico a una difesa del Milan magnificamente disposta e riccamente attrezzata - scrive il giornalista-ultrà a Dagospia -. In attacco il Milan ha messo tre francobolli su altrettante raccomandate senza ricevuta di ritorno che si sono infilate nella cassetta postale della Juve sotto forma di tre gol uno più bello dell'altro". Sotto accusa, ancora una voltaaccade spesso in questi ultimi mesi, Cristiano Ronaldo: "In attacco la ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : Più che pensare a fare il Fenomeno con la Superlega @andagn avrebbe dovuto evitare alla @juventusfc ed ai suoi tifo… - Eurosport_IT : ?? “È un treno, è un treno Filippo: non si ferma più!” ?? Come a Palermo, anche a Torino: Ganna vince la prima tappa… - chetempochefa : Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto ed a te e tutti un caldissimo abbraccio pegno di un amore… - fearlessvvale : @icarusxfalls_ amo dopo ti scrivo io tu però dopo dimmi come stai se riesci a capirlo - inotg_inot59 : Dopo un anno e mezzo di lockdown il comune di Casteldaccia ha come pensiero politico di postare una macchina cn Vel… -